Диетолог рассказал о неожиданном воздействии чеснока на человека

Оказывается чеснок не только убивает микробов.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, травянистое растение имеет неожиданное воздействие на кровь человека. Об этом доктор рассказала в беседе с изданием «Москва 24».

Специалист уверяет, что чеснок имеет лишь положительные свойства. Его употребление позволяет разжижать кровь и не дает размножаться бактериям.

К слову, возможность разжижать кровь является профилактикой тромбозов.

Во-первых, овощ обладает бактерицидными свойствами. Таким образом, он может быть использован в профилактических целях: для предотвращения простудных заболеваний. Чеснок также может «отгонять» патогены. Помимо этого, уверен эксперт, в составе овоща находится витамин C, а также другие полезные вещества.

Помимо прочего в продукте находится такой элемент, как «аллицин». Именно он-то и способствует разжижению крови. Доподлинно известно, что если у человека густая кровь, то ему грозит образование тромбов, а также повышенное давление. Все это может привести к инсультам и инфарктам.

Людям, не страдающим какими-либо заболеваниями, диетолог советует употреблять всего по одному зубчику чеснока каждый день. Переусердствовать здесь не стоит.

Несмотря на большое количество полезных свойств чеснока, пациентам, имеющим проблемы со здоровьем желудочно-кишечного тракта, в том числе колиты, гастриты, язвы, есть этот овощ не должны от слова совсем. Потому как в нем находятся органические масла. Они, объясняет врач, могут разъедать слизистую.

По мнению Елены Соломатиной, несмотря на противопоказания, чеснок способен предотвратить возникновение язвенной болезни, так как он не дает размножаться бактериям Helicobacter pylori. К слову, эта бактерия живет в организме почти что каждого человека. Однако «просыпается и начинает действовать» она при благоприятных для нее условиях

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