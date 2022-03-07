Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе и депрессии

Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе и депрессии
Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе и депрессии. Фото: Pixabay

Эксперт дала несколько советов, как справиться со стрессом и депрессией, не переедая при этом.

Диетолог Ирина Писарева отметила, что некоторые люди, испытывая панику, страх и другие негативные чувства, могут начать бесконтрольно заедать это. В таком случае, по мнению эксперта, лучше отказаться от сладкого и придерживаться правильного питания, а также соблюдать водный баланс. Об этом пишет RT.

По мнению Писаревой, необходимо заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, практиковать йогу, ароматерапию и дыхательные практики.

Специалист подчеркнула, что дефицит витаминов может только больше усугубить ситуацию. Например, витамины группы В принимают участие в процессах нервной системы, успокаивая и укрепляя ее. Минералы способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга.

Писарева посоветовала включить в рацион каши, хлеб, нежирное мясо, морепродукты, фрукты, овощи, морскую капусту и горький шоколад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что человек нуждается в сезонных овощах не только из-за их бесспорной пользы для здоровья, но и для борьбы со стрессом.

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