Диетолог назвал овощи, снижающие уровень стресса

Диетолог назвал овощи, снижающие уровень стресса
Диетолог посоветовал включить в свой рацион свеклу, морковь и капусту. Фото: Pixabay

Человек нуждается в сезонных овощах не только из-за их пользы для здоровья, но и для борьбы со стрессом.

Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. ПО его словам, свекла является богатым источником витаминов группы В, которые необходимы для нервной системы. Тем более что сейчас повышается уровень стресса из-за перехода к другому времени года.

По словам специалиста, плохое настроение может появиться из-за нехватки хрома в организме. Из-за стресса осенью начинается тяга к сладкому, что как раз может говорить о нехватке этого микроэлемента. Он содержится в свекле и снижает тягу к сладкому.

Диетолог добавил, что в осенний период будет полезна и морковь, богатая витамином А. Этот витамин будет важен для людей, у которых есть проблемы со зрением. Также в моркови присутствует много кремния, полезного для кожи, волос и ногтей.

А в капусте содержится калий, важный для здоровья сердца и нормализации уровня отеков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пользе употребления тыквы.

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