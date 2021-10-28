Диетолог рассказала о пользе употребления тыквы

Диетолог рассказала о пользе употребления тыквы
Тыква - низкокалорийный и полезный продукт. Фото: https://pixabay.com

Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе употребления в пищу тыквы.

Эксперт отметила, что введение в ежедневный рацион этой культуры является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.

Такой эффект оказывает бета-каротин (провитамин А), который содержится в тыкве. Он не разрушается даже при термической обработке.

«Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов… Это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», — приводят ее слова «Народные новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что осень радует нас не только разноцветной листвой на деревьях, но и сезонными плодами – отличными помощниками в борьбе с лишним весом. В холодное время года намного проще набрать лишний вес.

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