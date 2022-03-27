Названы последствия снижения кредитного рейтинга России

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов считает, что в сложившейся экономический ситуации рейтинги международных агентств не оказывают сильного влияния на ситуацию в РФ и российской экономике.

“Россия сейчас от всего этого отрезана, следовательно, никого уровень кредитного рейтинга не интересует», — приводит его слова агентство «Прайм».

Он отметил, что такие рейтинги нужны для привлечения инвестиций и займов на международных рынках.

Ранее аналитик Константин Селянин объяснил гражданам Российской Федерации может ли повториться дефолт в стране, как это уже было в 1998 году. Известно, что лидер России Владимир Путин уже подписал указ, который гласит, что РФ будет выплачивать внешний долг своей национальной валютой, рублями, но не долларами Соединенных Штатов Америки. По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина, подобная ситуация, сегодня, совершенно другая. Она существенно отличается от той, которая происходила в 90-х годах прошлого столетия.

Также Gazeta.SPb.ru писала, будет ли дефолт в 2022 году и какие товары стоит закупить сегодня. Эксперт объяснил, что же будет с рынком в ближайшем будущем.