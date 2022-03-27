Утренние пробки в Петербурге пробки составили 1 балл

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:00 дорожная ситуация оценивается в один балл. После 11:00 пробки вырастут до 2-баллов. До 14:00 ситуация не изменится.

Небольшая пробка наблюдается около Финляндского вокзала. Невский проспект весь «зеленый», дороги свободны. В «желтый» окрасился Адмиралтейский проспект и Садовая улица. Как обычно пробка на набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 марта, на смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю. Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +5…+10 градусов.