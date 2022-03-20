«Петер» разгонит облака над Петербургом 20 марта

«Петер» разгонит облака над Петербургом 20 марта
Погода улучшается. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В последний день уходящей недели жителей Северной столицы ожидает солнечная погода без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в воскресенье, 20 марта, на смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится — 780 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование. На линию вышли 210 машины.

михаил леус новости СПб погода


 

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