Курортный и Петродворцовый районы остались без уборки утром 20 марта

Курортный и Петродворцовый районы остались без уборки утром 20 марта
Проводится утренняя уборка города. Фото: карта Комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование. На линию вышли 210 машины.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также активно чистят Приморский, Невский, Красногвардейский и другие районы. Спецтехники практически нет в Курортном и Петродворцовом районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этой зимой Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега. По мнению граждан, город не заслуживает даже и двойки. Регион оказался на последнем месте по качеству уборки снега в социологическом опросе.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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