Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега

Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега
Петербург признали аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах. Фото: https://pixabay.com

Качество уборки в Северной столице оставляет желать лучшего.

Теперь это подтверждено еще и данными опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Петербург оказался в рейтинге худших городов Российской Федерации по уборке снега. По мнению граждан, город не заслуживает даже и двойки. Регион оказался на последнем месте по качеству уборки снега в социологическом опросе.

В субботу, 19 февраля, стало известно об итогах социологического опроса. В нем участвовали 9 тысяч респондентов из разных уголков России.

По словам граждан, качество уборки улиц от снега в Северной столице даже не дотягивает до двойки. Город набрал 1,92 балла из 5.

Люди недовольны все также наледью, которую не скалывают, грязью вместо песка. Горожане падают на скользких дорожках, а также получают увечья от падений сосулек с крыш.

«Золото» у Красноярска – 3,13 балла. Столица оказалась на пятой позиции – 2,93 балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербурге перестанет идти мокрый снег с дождем.

наледь новости СПб плохая уборка снега снег


 

Новости партнеров
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега
Пенсионеров в РФ в марте ожидает новая индексация выплат
Российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсий с 1 марта
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Офтальмолог рассказал, как по глазам оценить состояние других органов
Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще брать автокредиты
Задержанный за убийство в секс-шопе на Дыбенко признался
Невролог рассказал, как справиться со слабостью после COVID-19