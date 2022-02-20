Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега

Качество уборки в Северной столице оставляет желать лучшего.

Теперь это подтверждено еще и данными опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Петербург оказался в рейтинге худших городов Российской Федерации по уборке снега. По мнению граждан, город не заслуживает даже и двойки. Регион оказался на последнем месте по качеству уборки снега в социологическом опросе.

В субботу, 19 февраля, стало известно об итогах социологического опроса. В нем участвовали 9 тысяч респондентов из разных уголков России.

По словам граждан, качество уборки улиц от снега в Северной столице даже не дотягивает до двойки. Город набрал 1,92 балла из 5.

Люди недовольны все также наледью, которую не скалывают, грязью вместо песка. Горожане падают на скользких дорожках, а также получают увечья от падений сосулек с крыш.

«Золото» у Красноярска – 3,13 балла. Столица оказалась на пятой позиции – 2,93 балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербурге перестанет идти мокрый снег с дождем.