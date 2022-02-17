Синоптик рассказал, когда в Петербурге перестанет идти мокрый снег с дождем

Синоптик рассказал, когда в Петербурге перестанет идти мокрый снег с дождем
Дожди скоро должны закончиться в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов объяснил горожанам, что мокрый снег и дожди в Северной столице закончатся к концу недели.

Синоптик отметил, что погода должна измениться уже с воскресенья, 20 февраля, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, впереди еще два дня: будет идти снег, дождь, дуть ветер. Температура при этом будет 0т 0 и до +2 градусов. Однако вскоре столбики термометров начнут опускаться.

«В воскресенье, скорее всего, закончатся осадки. Там день будет более менее нормальный», – заключил эксперт.

Синоптик напомнил, что в настоящий момент погода в Петербурге находится под влиянием циклонов. Они приходят в Северную столицу один за другим. Однако уже с начала следующей недели осадков не станет. Прогнозируется слабоморозная погода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 17 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Александр Колесов дождь новости СПб осадки прогноз погоды снег


 

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