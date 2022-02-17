На Петербург обрушится циклон «Иления»

На Петербург обрушится циклон «Иления»
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 17 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

На Северную столицу надвигается циклон по имени «Иления», который принесет непогоду. Днем пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди. Об этом написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 723 мм рт. ст., что существенно (на 36-38 единиц) ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.

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