Первых пациентов после капремонта примет Детская поликлиника № 44 на Мытнинской улице

Первых пациентов после капремонта примет Детская поликлиника № 44 на Мытнинской улице
В понедельник первых пациентов примет Детская поликлиника № 44 на Мытнинской улице. Фото: пресс-служба Центрально района СПБ

В понедельник, 28 марта, После капитального ремонта откроется часть здания Детской поликлиники № 44 на Мытнинской улице, 25.

Готовая часть примет первых пациентов 28 марта. Работать начнут кабинеты врачей-педиатров, офтальмологов, психологов, логопедов и эндокринологов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района Петербурга.

Дальше, уже с 30 марта прием откроется у кардиолога, ортопеда, оториноларинголога и других врачей.

Работать здание поликлиники будет с 08:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 15:00 по выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от жителей Санкт-Петербурга стали поступать на образование больших очередей в приемном офтальмологическом отделении Городской больницы №2. Чтобы справиться с проблемой было решено установить дозированную запись. С 1 апреля режим работы офтальмологической службы будет изменен.

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