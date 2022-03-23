К офтальмологам петербургской больницы №2 ввели дозированную запись из-за больших очередей

От петербуржцев стали поступать на образование больших очередей в приемном офтальмологическом отделении Городской больницы №2. Чтобы справиться с проблемой было решено установить дозированную запись.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что во второй городской больнице очереди начали скапливаться с 16 марта. На странице Комздрава в «Вконтакте» отмечается, что особенно наплыв пациентов наблюдается к офтальмологам.

«Число нуждающихся в помощи офтальмологов за этот период нарастало как снежный ком, и сегодня мы переживаем ажиотажный спрос», — заявил заместитель главного врача по офтальмологии больницы Вадим Николаенко.

При этом с момента открытия плановой медицинской помощи в больнице прошло 4 дня, и очереди образуются, по словам Николаенко, не от халатности и не от плохой организации.

Чтобы минимизировать очереди и время ожидания с 23 марта офтальмологическая служба больницы №2 будет принимать пациентов по записи. Так, в указанный день на портале «Здоровье петербуржца» появится 40 номерков, из которых 20 номерков на время приема с 10:15 до 11:30, и 20 номерков на время приема с 12:30 до 14:30.

С 1 апреля режим работы офтальмологической службы будет изменен.

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