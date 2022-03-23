Врач рассказала россиянам, чем можно заменить лекарство, которого не нашлось в аптеке

Врач рассказала россиянам, чем можно заменить лекарство, которого не нашлось в аптеке. Фото: Pixabay

Врач рассказала россиянам, чем можно заменить лекарство, которого не нашлось в аптеке. Фото: Pixabay

На фоне санкций Запада, подорожании доллара и евро, проблем с логистическими цепочками и поставками жители России стали сообщать об исчезновении с полок аптек некоторых лекарств. Эксперт рассказала, как правильно в таком случае подобрать аналог, и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Отмечается, что от поставок вовсе иностранные производители не отказываются, но сроки доставки сильно увеличиваются, а сложная ситуация в ряде случаев складывается из-за ажиотажного спроса самих граждан. Тем не менее, врач-кардиолог Анна Кореневич заверила, что беспокоиться не стоит: лекарства в аптеке есть, необходимо только правильно подобрать правильную альтернативу. Об этом специалист поделилась с изданием «Доктор Питер».

По словам специалиста, у каждого лекарства есть два названия: то, что указано на упаковке, и торговое название. Так, в разных странах одни и те же препараты могут иметь абсолютно разные имена, но для общего обозначения все же есть международные непатентованные названия, или МНН, рассказала Кореневич. Подобное общее обозначение может быть указано либо на самой упаковке (чаще всего мелкими буквами), либо в инструкции к препарату.

По словам эксперта, состав лекарства — это и есть МНН. В аптеке одно и тоже лекарственное вещество может быть представлено от 2 до 30 торговыми аналогами.

В российских больница врачи, как правило, указывают именно МНН, а не торговые названия, заметила Кореневич, а вот в поликлиниках для скорости могут делать с точностью до наоборот.

Перед походом в аптеку или заказом лекарства в интернете врач рекомендовала выписать на листок все международные непатентованные названия с указанием точных дозировок. В случае, если в аптеке не окажется нужной дозировки, можно взять меньшую дозировку и пить сразу несколько таблеток, отметила специалист. А если по рецепту дозировка меньше, то лучше уточнить, можно ли делить таблетку или нет, так как это не всегда хорошо скажется на эффективности препарата. По словам эксперта, обычно такие детали есть в инструкции.

Врач подчеркнула, что в некоторых лекарствах содержится сразу несколько действующих веществ, что сделано для удобства пациентов.

«Их вполне можно купить отдельно и просто принимать вместе. По эффективности все будет то же самое», — заявила специалист

Несмотря на уже существующие замены не у всех лекарств сейчас есть аналоги. Но специалист заверила, их будут поставлять в первую очередь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стал известен список лекарств, которые обязательно необходимо закупить на фоне санкций Запада.