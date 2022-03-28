Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 7 баллов

Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 7 баллов
Дорожная ситуация утром 28 марта. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 28 марта пробки оцениваются в 7 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

На севере города пробки образовались на проспекте Энгельса, площади Мужества, а также на ЦДМ. Осложняет движение ДТП на Парашютной у Долгоозерной, авария на Приморском. Затор на Свердловской набережной у Пискаревского.

На юге сложная дорожная ситуация на Народной улице, проспекте Большевиков и Дальневосточном проспеке.

По КАД не проехать в районе Уткиной Заводи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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