Петербуржцы оценили скорую замену маршруток новыми автобусами

Петербуржцы оценили скорую замену маршруток новыми автобусами
Маломобильным и пожилым гражданам будет гораздо удобнее входить в новые автобусы. Фото: Baltphoto

Реформу прокомментировали и жители Петербурга, и участники новой модели транспортного обслуживания.

Об этом пишет mk.ru.

Уже с 1 апреля в Северной столице часть коммерческих маршруток будет заменена новыми социальными автобусами. Горожане рассказали, что думают о грядущих переменах.

По словам местной жительницы, маршрутка является небезопасным видом транспорта. По ее словам, такой транспорт частенько не соблюдает ПДД. При этом новые социальные автобусы способны сделать передвижение по Петербургу более безопасным для всех участников движения.

Один из водителей сравнил ожидание маршрутки по вечерам с лотереей. К слову, с автобусом таких проблем не будет, потому как у него имеется график движения.

Также жительница Московского района города добавила, что пожилым людям всегда было очень трудно забираться на достаточно высокие ступеньки маршруток.

Как заметил водитель, при остановках теперь есть крен. Кроме того, пол автобуса на остановке практически сравнивается с поребриком.

Плюс ко всему, в новых автобусах будет действовать система льгот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге.

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