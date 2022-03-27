Названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге

Названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге
Пассажиры петербургского наземного транспорта начнут платить за проезд по-новому. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Уже через неделю в общественном транспорте Петербурга перестанут принимать наличные. Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Заплатить за поездку на «бескондукторном» маршруте после перехода на безналичную оплату проезда можно транспортными картами – это «Подорожник» и «Единая карта петербуржца». Также оплатить проезд можно российской банковской картой с чипом – Visa, Mastercard или картой платёжной системы «Мир».

Кроме того, с 1 апреля в автобусах также начнут действовать QR-билеты. Пассажиры смогут приобрести их в метрополитене или в специальных пунктах «Организатора перевозок».

Транспортная реформа в Петербурге начнет проводиться с 1 апреля. Переход на новую систему будет осуществляться в три этапа, второй и третий проведут летом. Ожидается, что на петербургских дорогах появятся более 2,8 тысячи новые автобусов, 92 новых маршрута и 200 остановок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские маршрутки превратят в дома на колесах после транспортной реформы.

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