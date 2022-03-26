Петербургские маршрутки превратят в дома на колесах после транспортной реформы

Петербургские маршрутки превратят в дома на колесах после транспортной реформы
Из маршруток сделают дома на колесах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Маршрутные такси, которые останутся ненужными после транспортной реформы в Петербурге, превратят в автофургоны для путешествий и кемпингов.

Как сообщают «Невские новости», во время транспортной реформы маршрутки заменят на современные комфортные автобусы. По словам замгендиректора по перевозкам АО «Третий парк» Антона Вальшина, первые 24 машины уже перевели в кемперы.

«Можете приехать к нам в Кронштадт, в современный кемпинг, который появился на базе наших маршруток. Пока в кемперы передали 24 машины. Но мы готовы, мы планируем масштабировать этот опыт в регионы», — отметил Вальшин.

Транспортная реформа в Петербурге начнет проводиться с 1 апреля. Переход на новую систему будет осуществляться в три этапа, второй и третий проведут летом. Ожидается, что на петербургских дорогах появятся более 2,8 тысячи новые автобусов, 92 новых маршрута и 200 остановок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания.

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