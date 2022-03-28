В Выборге фотограф во время съемок надругался над 3-летней девочкой

В отношении малышки 2018 года рождения были совершены насильственные действия сексуального характера.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 марта, утром, к правоохранителям Выборга обратилась 24-летняя девушка. Заявительница рассказала, что днем ранее фотограф сексуально домогался ее маленькой дочери.
Все произошло прямо в фото-студии. Подозревает девушка 46-летнего мужчину-фотографа.
Позднее гражданина опросили и отпустили под обязательство о явке. Решался вопрос о заведении уголовного дела по факту случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга мужчина домогался двух сестер. 18-летняя девушка призналась, что негодяй приставал к ней, когда она была совсем маленькой.