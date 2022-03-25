Мужчина домогался двух сестер в Курортном районе Петербурга

Мужчина домогался двух сестер в Курортном районе Петербурга
Девочек сексуально домогался мужчина. Фото: pixabay.com

Девушка призналась, что негодяй приставал к ней, когда она была совсем маленькой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 марта, днем, в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что еще в 2007 году, когда ей было всего 4 года к ней приставал неработающий мужчина 1975 года рождения. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее в Выборгском районе Петербурга в квартире заявительницы.

Также пострадавшая рассказала, что в прошлом году, в руки злодея попала и ее сестра. В отношении девочки 2012 года рождения были совершены аналогичные действия.

Отмечается, что точный период совершения преступлений не установлен. Обе девушки живут вместе с 47-летней матерью.

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший троих детей.

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