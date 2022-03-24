В Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший троих детей

В Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший троих детей
Детей избивал собственный отец. Фото: Pixabay

Старшей дочери мужчина угрожал убийством ножом.

Тосненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя города Тосно. Мужчину обвиняют по статье «Истязание, в отношении трех лиц, заведомо несовершеннолетних», «Угроза убийством», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Следствие установило, что житель Ленинградской области с августа по сентябрь 2021 года постоянно избивал и совершал другие насильственные действия в отношении своих детей 9-ти, 8-ми и 7-ми летного возраста.

Малыши страдали что физически, что морально. Также многодетному отцу вменяют угрозу убийством с применением ножа. Под горячую руку попала старшая дочка в декабре позапрошлого года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тосненский городской суд Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга 5-месячная малышка выскользнула из круга для купания и захлебнулась.

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В Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший троих детей