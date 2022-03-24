В Невском районе 5-месячная малышка выскользнула из круга для купания и захлебнулась

В Невском районе 5-месячная малышка выскользнула из круга для купания и захлебнулась
Ребенок остался в ванной один. Фото: рixabay

Ребенка оставили без присмотра в полной ванной.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 марта, днем, в полицию обратился отец девочки. Он объяснил, что его 5-месячная дочь в одной из квартир Невского района захлебнулась в ванной, но дышит.

Малышку забрали медики скорой помощи, ребенка госпитализировали. Правоохранители установили, что гражданка Азербайджана 2021 года рождения находилась в ванной комнате одна без присмотра, в круге для купания, из которого выскользнула.

Позднее из больницы сообщили, что у девочки диагностирован аспирационный синдром, состояние после утопления в пресной воде. Малышка в тяжелом состоянии.

Оба родителя ребенка граждане Азербайджана, оба нигде не работают. Отцу 32 года, а матери — 27.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка оставила грудничка в полной ванной. Мальчик утонул.

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