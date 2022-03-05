Петербурженка оставила грудничка в полной ванной: мальчик утонул

Петербурженка оставила грудничка в полной ванной: мальчик утонул
Мать оставила малыша без присмотра. Фото: Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Петербургу

В отношении женщины, которая оставила сына в опасности, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Петербургу в субботу, 5 марта.

30-летней горожанку подозревают по статье «Оставление в опасности». Все произошло накануне, 4 марта во Фрунзенском районе Северной столицы. В квартире по Малой Балканской улице мать решила искупать своего ребенка. Она набрала для 7-месячного сына ванную. Подозреваемая допустила опрокидывание детской горки для купания и последующее погружение ребенка в воду. Малыш утонул.

Женщине избрана мера пресечения, в скором времени ей предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чуткая учительница из Петербурга не дала незнакомцу похитить девочку из школы.

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