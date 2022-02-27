Чуткая учительница из Петербурга не дала незнакомцу похитить девочку из школы

Чуткая учительница из Петербурга не дала незнакомцу похитить девочку из школы
За девочкой в школу пришел неизвестный мужчина. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Бабушка ученицы объяснила, что неизвестный не первый день преследует их семью.

Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В учебное заведение Приморского района Петербурга заявился некий мужчина. Он сообщил, что является родственником девочки. Злоумышленник собирался забрать школьницу. При этом учительница насторожилась. Женщина сразу набрала бабушке ученицы. Та сказала, что никто из родственников не приходил за девочкой в школу.

Кроме этого, по словам бабушки, мужчина выслеживают семью уже несколько дней. Женщине пришлось обратиться в полицию. Оперативникам она рассказала, что неизвестный попытался выкрасть школьницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково служебная собака укусила девочку в плечо.

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