В Пулково служебная собака укусила девочку в плечо

Наряд полиции вместе с кинологом служили на привокзальной площади пассажирского терминала аэропорта Пулково.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Все произошло в Петербурге 20 февраля, примерно в 19 часов. Мимо наряда полиции проходила женщина с ребенком. Они оказались слишком близко к собаке. Животное от неожиданности кинулось на девочку и укусило ее за куртку в области левого плеча. У малышке была ссадина.

Отмечается, что кинолог тут же убрала собаку и принесла извинения женщине.

В данный момент малышка проходит амбулаторное лечение. Благо госпитализация ей не потребовалась. Отмечается, что претензий по факту случившегося мама девочки не имеет.

По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правильности действий кинолога.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково.