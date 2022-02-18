Разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково

Разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково
Мужчину задержали в Пулково. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники транспортной полиции задержали в петербургском аэропорту гражданина ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске.

Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля. При отработке пассажиропотока на территории «Пулково» был задержан 32-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, выяснилось, что на протяжении пяти лет мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в Тюмени.

Мужчину доставили в отделение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он совершил мелкое хищение товара из гипермаркета. Когда росгвардейцы проверили гражданина, то выяснили, что он числится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Кировском районе города.

аэропорт пулково новости СПб УТ МВД России по СЗФО


 

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