Росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Мужчина попался на краже в гипермаркете. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Разыскиваемого правонарушителя «взяли» в гипермаркете на улице Партизана Германа в Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

28 ноября, вечером, в одном из магазинов города сотрудникам пришлось воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации.

Оказалось, что мужчина совершил мелкое хищение товара из гипермаркета. Когда росгвардейцы проверили гражданина, то выяснили, что он числится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Кировском районе города. Задержанного отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, укравшего в Петербурге 30 флаконов с тушью для ресниц, задержали.

новости СПб происшествие росгвардия


 

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