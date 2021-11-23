Мужчину, укравшего в Петербурге 30 флаконов с тушью для ресниц, задержали

Мужчину, укравшего в Петербурге 30 флаконов с тушью для ресниц, задержали
Мужчину задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы Центрального района задержали подозреваемого в разбое в одном из сетевых магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 ноября.

19 ноября в полицию обратилась директор сетевого магазина. Она рассказала, что неизвестный, придя в магазин, набрал в полиэтиленовый мешок 30 флаконов с тушью для ресниц, а затем направился к выходу. Злоумышленник угрожал женщине ножом и заставил выпустить его из магазина.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

21 ноября, вечером, подозреваемого задержали на улице ​ Смолячкова у дома №13. Им оказался 40-летний неработающий мужчина, который ранее был уже несколько раз судим. На следующий день указанного гражданина полностью изобличили в совершении данного преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Магните» пенсионерке порезали сумку и украли почти 100 тысяч рублей.

новости СПб происшествие разбой Центральный район


 

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