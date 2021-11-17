В «Магнит» пенсионерке порезали сумку: украли почти 100 тыс.

В &#171;Магнит&#187; пенсионерке порезали сумку: украли почти 100 тыс.
Женщина пришла за покупками в "Магнит". Фото: Google View
В Калининском районе Петербурга 82- летней пенсионерки неизвестные порезали пакет и украли 91 тысячу рублей.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что в магазине «Магнит», расположенном на проспекте Науки, дом №16, корпус 2, две неизвестные женщины порезали ей пакет. Таким образом, было совершено хищение денежных средств в сумме 91 тыс. рублей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида 2 группы. Злоумышленницам удалось скрыться.
На вид обеим женщинам около 40-45 лет, их рост примерно 165-170 сантиметров. Одна из них была в красной вязаной шапке и сиреневой куртке. Другая же плотного телосложения, в коричневой шапке и синей куртке.
В магазине имеется видеонаблюдение, оно уже просмотрено и изъято. Составлена ориентировка и возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приезжая украла у пенсионерки карточку и израсходовала деньги в магазинах Петербурга.
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