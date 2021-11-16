Приезжая украла у пенсионерки карточку и израсходовала деньги в магазинах Петербурга

С украденной карты были списаны денежные средства в магазинах Петербурга. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

С украденной карты были списаны денежные средства в магазинах Петербурга. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Правоохранительные органы задержали 49-летнюю уроженку Челябинской области, которую заподозрили в краже средств с банковской карты петербургской пенсионерки.

Как сообщает ГУ МВД, 12 ноября, вечером, в полицию обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что днем ранее обнаружила пропажу своей банковской карточки, затем зашла в мобильный банк и поняла, что кто-то списал с ее счета 6 тысяч 64 рубля. Деньги были израсходованы 9 операциями в различных магазинах города.

Было возбуждено уголовное дело.

15 ноября после проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 49-летняя жительница Челябинской области, временно проживающая в Петербурге. Ее «взяли» по улице Верхне-Камская у дома №5.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «соцработник» в Пушкине обокрал пенсионерку на 560 тыс. рублей.