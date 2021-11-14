«Соцработник» в Пушкине обокрал пенсионерку на 560 тыс. рублей

Злоумышленницу удалось задержать. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленницу удалось задержать. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Ранее 37-летняя женщина была неоднократно судима.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки. Когда женщину «взяли» у нее изъяли похищенные у пожилой гражданки деньги.

13 ноября подозреваемая проникла в квартиру 89-летней пенсионерки в Пушкине. Она представилась социальным работником и сумела проникнуть в жилище пострадавшей по улице Ленинградской дома №51. Мошенница могла совершить хищение 560 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Украденные деньги удалось изъять в полном объеме.

Полицейские пытаются установить другие эпизоды преступной деятельности, совершенных злоумышленницей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 76 тысяч рублей.