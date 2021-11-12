В Тихвине задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 76 тысяч рублей

Полиция Тихвина задержала четверых подозреваемых в обмане пожилой местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в октябре в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице 1 Микрорайон пришли двое «работников водоснабжающей организации». Они установили фильтр воды, за который потребовали 76,4 тысячи рублей.

После ухода неизвестных пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Было открыто уголовное дело о мошенничестве.

Накануне утром в Тихвине задержали четверых подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель Подмосковья, 23-летняя девушка из Нижнего Новгорода, 25-летний мужчина из Великого Новгорода и 26-летний петербуржец.

Полицейские считают, что они могут быть причастны к другим эпизодам мошенничества.

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