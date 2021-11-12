В Тихвине задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 76 тысяч рублей

В Тихвине задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 76 тысяч рублей
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Тихвина задержала четверых подозреваемых в обмане пожилой местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в октябре в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице 1 Микрорайон пришли двое «работников водоснабжающей организации». Они установили фильтр воды, за который потребовали 76,4 тысячи рублей.

После ухода неизвестных пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Было открыто уголовное дело о мошенничестве.

Накануне утром в Тихвине задержали четверых подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель Подмосковья, 23-летняя девушка из Нижнего Новгорода, 25-летний мужчина из Великого Новгорода и 26-летний петербуржец.

Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские считают, что они могут быть причастны к другим эпизодам мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подростка-рецидивиста, угнавшего каршеринг.

ленобласть мошенничество обман пенсионеров тихвин


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей
В Тихвине задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 76 тысяч рублей
В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия за 3 млрд рублей
В Петербурге достроили новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия
В Петербурге задержали подростка-рецидивиста, угнавшего каршеринг
В Свердловской области думают запретить продажу алкоголя без QR-кода
Пушкинский Дом впервые показал вещи из швейцарского архива Набокова
В тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией