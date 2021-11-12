В Петербурге задержали подростка-рецидивиста, угнавшего каршеринг

В Петербурге задержали подростка-рецидивиста, угнавшего каршеринг
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В отношении парня возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, который подозревается в угоне легкового автомобиля. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Машина, припаркованная на проспекте Сизова, исчезла 10 ноября. Об этом в полицию сообщила владеющая ей компания. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Позже задержали 17-летнего подозреваемого. Полицейские настигли его на улице Ильюшина. Каршеринговый автомобиль нашли и изъяли.

Известно, парень ранее был судим за сбыт наркотических средств. В этот раз его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Динамо на крышу улегся каршеринг.

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