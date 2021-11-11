На проспекте Динамо на крышу улегся каршеринг

Каршеринг лежит на крыше в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Каршеринг лежит на крыше в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петроградской районе Петербурга произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием арендованного автомобиля.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 12 ноября, авария случилась на проспекте Динамо на Крестовском острове. Какой-то водитель крайне неаккуратно припарковался.

Жители Петербурга уже давно предвзято относятся к водителям, управляющим автомобилями каршеринга.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии после ДТП участник аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и улицы Передовиков произошло смертельное ДТП. Проезужую часть не смогли поделить легковой автомобиль и «ГАЗель».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения.