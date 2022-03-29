Летом у российских операторов ожидаются проблемы со связью

Пока у мобильных операторов в России имеется запас оборудования, однако его хватит только на шесть месяцев. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на РСПП.

По итогам заседания профильной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей стало известно, что вероятность сбоев мобильной связи в этом году весьма высока. Скорее всего, они начнутся уже летом.

Инфраструктура пока обеспечивает бесперебойную работу операторов, и ее хватит на срок от четырех до шести месяцев. Но закупать новую технику будет проблематично, учитывая, что цены на телеком-оборудование поднялись на 40 процентов. В дальнейшем не исключено, что удорожание достигнет 80 процентов.

РСПП планирует оказывать поддержку этому сегменту компаний. Есть некоторые меры, принятые для облегчения их работы в условиях санкций. В частности, ожидается снижение стоимости использования радиочастотного спектра вполовину. Также планируется отменить для них налог на имущество и не облагать налогом доходы сотрудников отрасли.

В «Мегафоне» и «Ростелекоме» сообщили, что меры РСПП очень актуальны и они помогут операторам выстоять в сложившейся ситуации. В свою очередь Минцифры утверждает, что неполадки со связью вовсе не обязательно последуют за санкциями. Поддержка государства осуществляется в достаточных объемах, а какими будут действия компаний – зависит только от них.