Глава NASA заявил о сохранении рабочих отношений между астронавтами США и космонавтами РФ

Рабочие отношения между НАСА и его международными партнерами сохраняются в интересах безопасности американских астронавтов. Фото: Pixabay

Рабочие отношения между НАСА и его международными партнерами сохраняются в интересах безопасности американских астронавтов. Фото: Pixabay

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что рабочие отношения между американскими астронавтами и российскими космонавтами на МКС продолжают сохраняться, несмотря на текущую ситуацию.

По его словам, рабочие отношения между НАСА и его международными партнерами сохраняются в интересах безопасности американских астронавтов. Он отметил, что это включает профессиональные отношения между специалистами на Международной космической станции, передает ТАСС.

Нельсон также заявил, что НАСА продлило обязательство по работе МКС до 2030 года. Это позволит продолжать проводить важные исследования.

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