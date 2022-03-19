Глава «Роскосмоса» Рогозин допустил отключение России от GPS

По словам Дмитрия Рогозина, Соединенные Штаты рассматривают идею отключения Российской Федерации от GPS навигации.

Гендиректор «Роскосмоса» объяснил, что Штаты думают над тем, чтобы отключить нашу страну от спутниковой системы навигации Global Positioning System (GPS), передают РИА Новости.

По словам Рогозина, «напрягаться» по этому поводу не нужно, так как каждый смартфон подключен и к отечественной системе. К Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в условиях санкций поручил сократить на 30 процентов его заработную плату. Кроме того, выплаты урежут и топ-менеджерам госкорпорации.