Рогозин сократил себе зарплату на фоне санкций

Рогозин сократил себе зарплату на фоне санкций
Дмитрий Рогозин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в условиях санкций поручил сократить на 30% его зарплату и выплаты топ-менеджерам госкорпорации.

Об этом рассказал РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Отметим, что в 2020 году задекларированный доход главы «Роскосмоса» составил 83,1 млн рублей.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Среди последних — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». При этом персонально против президента РФ Владимира Путина меры вводить не планируют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР.

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