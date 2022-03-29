ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупнейшего производителя сахара. Речь идет об ООО «Продимекс».

ФАС подозревает предприятие в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее после многочисленный обращений граждан ФАС РФ провели проверку на рынке сахара. В результате были возбуждены дела в отношении «Пятерочки» и «Магнита», так как в действиях ретейлеров были выявлены признаки сговора с целью «поддержания цен на сахар».

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

Напомним, в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%.

Ранее также сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.