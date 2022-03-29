В Госдуму в апреле планируют внести законопроект об оплате артистам при простое

В Министерстве труда заявили, что в апреле 2022 года в Государственную думу России собираются внести проект об оплате артистам при вынужденном простое.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщают РИА Новости, ссылаясь на сообщение от Минтруда РФ.

В конце ноября ведомство выложило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, которым уточнил право творческих работников средств массовой информации, кино, театров и цирков на зарплату в случае вынужденного простоя.

Работникам творческой сферы могут установить гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. «Известия» пишут, что выплата будет высчитываться из должностного оклада и надбавок. Отмечается, что артисты не будут получать сумму меньше МРОТ по региону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам с 1 апреля 2022 года будут проиндексированы социальные пенсии.