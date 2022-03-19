Минтруд: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%

Россиянам с 1 апреля 2022 года будут проиндексированы социальные пенсии.

Индексация составит 8, 6 процентов. Как сообщает Министерство труда Российской Федерации в субботу, 19 марта, повышение затронет порядка 4 миллионов российских граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в мае государство начнет выплачивать денежные средства на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Выплаты будут начисляться в период с первого апреля 2022 года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что россиян, обремененных кредитами и ипотеками, предупредили о финансовых сложностях. Низкий уровень доходов и платежеспособности, рост курса, а также увеличение цен на товары и услуги в России может спровоцировать невозможность оплаты кредитов среди граждан.