Михаил Мишустин: в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет

Увеличат размер всех социальных выплат, пособий, пенсий, зарплат в бюджетной сфере, а также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в мае государство начнет выплачивать денежные средства на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Выплаты будут начисляться в период с первого апреля 2022 года.

«Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан. И помощь от государства приходила быстрее. Особенно, если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности», — заявил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр сообщил еще об одном поручении президента России Владимира Путина. Так, будут увеличены размеры всех социальных выплат, в том числе и пособий, и пенсий, и зарплат в бюджетной сфере, а также прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Михаил Мишустин обратился к Министерству труда и социальной защиты России и Министерству финансов России с просьбой совместно представить правительству «параметры такого повышения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тысяч рублей придется написать заявление. Рассчитывать на денежные средства могут как работающие, так и неработающие россияне. Для того, чтобы получить свою выплату необходимо написать заявление в Пенсионный Фонд России.