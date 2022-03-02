ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тыс. рублей придется написать заявление

Пенсионный Фонд России начинает прием заявлений от россиян на выплату в 10 тысяч рублей в этом году.

Для того, чтобы получить выплату необходимо написать заявление.

Рассчитывать на деньги могут и работающие, и неработающие россияне. Получить средства могут те россияне, которые подвергались политическим репрессиям, когда их отправляли в тюрьму или же на лечение в психиатрическую больницу.

Отмечается, что выплаты положены и тем, кто страдал от таких репрессий на территории бывших советских республик, или наследники вышеназванных категорий граждан.

В случае лишения свободы размер единовременной выплаты россиянину составит максимум 10 тысяч рублей. При конфискации имущества размер выплаты будет варьироваться от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от стоимости потерь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта всех россиян с кредитами или ипотекой ждут изменения.