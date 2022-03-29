Представители продуктовых сетей рассказали, что происходит с ценами на овощи

В России отмечаются перебои с закупками овощей, которые высаживаются в открытом грунте. О резком росте цен и нехватке некоторых позиций сообщают торговые сети, пишет «Коммерсант».

Сложности с поставками коснулись таких популярных культур, как морковь и капуста. Запасы местного урожая прошлого года подходят к концу. При этом овощи в Турции, Египте и Узбекистане еще не поспели, и в ожидании роста цен местные производители сдерживают продажи.

По данным Минсельхоза, вероятности дефицита овощей не будет, так как на российском рынке достаточно импортной продукции. Но представители розничной сети говорят о том, что проблемы с закупками некоторых продуктов все же вероятны.

С 1 марта отпускные цены для сетей на капусту возросли более чем на 50 процентов, на морковь – на 47 процентов. Больше всего подорожала свекла, которая теперь обходится продуктовым магазинам на 62 процента дороже. Магазины, имеющие достаточные запасы, вероятно, захотят придержать их до роста цен.

Однако установленные в торговых точках ценники пока не сильно бьют по карманам граждан. Росстат сообщает, что в сравнении с последними днями февраля к 18 марта розничные цены на капусту поднялись на 11,14 процента. Морковь прибавила чуть меньше — 10,73 процента. При этом более поздние данные, которые собраны с онлайн-витрин, менее утешительны.

С 17 по 25 марта капуста подорожала на четверть, а где-то и на треть, а морковь прибавила в цене от 11 до 22 процентов. Представители сетей говорят, что в ближайший месяц-полтора запасы местного урожая закончатся, и до новых поступлений его место займет импортная продукция.

Если говорить конкретно об отечественной капусте, то ее становится меньше, так как многие хозяйства сворачивают это направление деятельности из-за его нерентабельности. Ее сложнее собирать, а хранится овощ не слишком долго. В России в прошлом году отвели под эту культуру на 7 процентов меньше земли, чем в предыдущем, а сбор уменьшился на 10 процентов.

Правда, в 2022 году посевные планируется снова увеличить в рамках мер поддержки сельского хозяйства. Однако хватит ли производителям продукции семян, не известно, ведь в поставках могут происходить сбои.