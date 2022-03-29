«Поскользнулся»: перевернутый грузовик заметили в кювете на Киевском шоссе

&#171;Поскользнулся&#187;: перевернутый грузовик заметили в кювете на Киевском шоссе
ДТП произошло на Киевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Автомобилисты заметили перевернутый грузовик на Киевском шоссе.

Авария случилась во вторник, 29 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лежит в кювете», — написал автор записи.

Транспортное средство оказалось за пределами проезжей части. Пользователи предположили, что причиной ДТП могли стать погодные условия и несоблюдение скоростного режима.

«Поскользнулся», — прокомментировал пользователь.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку. Дорогу не смогли поделить грузовой автомобиль и две легковушки. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

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