Массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку

Массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку
Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП. Дорожная обстановка оказалась затруднена.

Авария случилась во вторник, 29 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП на внешней стороне КАД перед съездом на пр. Культуры», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить грузовой автомобиль и две легковушки. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

По словам очевидцев, в результате ДТП оказался занят левый ряд проезжей части. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе.

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