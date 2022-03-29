Массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку

На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП. Дорожная обстановка оказалась затруднена.
Авария случилась во вторник, 29 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП на внешней стороне КАД перед съездом на пр. Культуры», — написал автор записи.
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить грузовой автомобиль и две легковушки. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.
По словам очевидцев, в результате ДТП оказался занят левый ряд проезжей части. Информация о состоянии водителей не приводится.
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