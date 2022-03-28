Водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе

Водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе
ДТП произошло на Киевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На Киевском шоссе произошло массовое ДТП. В аварии есть погибшие.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 28 марта, на 29-м км Киевского шоссе в сторону Гатчины. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель 1995 года рождения за рулем Mercedes врезался в автомобиль Mitsubishi, стоящий на проезжей части после ДТП. В результате случившегося 45-летний водитель японского авто скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области,

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроивший смертельное ДТП на набережной Смоленки пьяный водитель задержан. В результате ДТП скончалась пассажирка Skoda Octavia 1990 года рождения. Еще один пассажир был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым перелом 3-5 ребер справа.

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