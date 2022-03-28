Устроивший смертельное ДТП на набережной Смоленки пьяный водитель задержан

Устроивший смертельное ДТП на набережной Смоленки пьяный водитель задержан
Пьяного мужчину задержали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

По факту ДТП на перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы возбуждено уголовное дело.

Дорожный инцидент случился 27 марта на регулируемом перекрестке. В 1:16 мужчина 1987 года рождения, управляя в пьяном виде авто Skoda Rapid, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с едущим на «зеленый» Skoda Octavia, под управлением мужчины 1969 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в результате ДТП скончалась пассажирка Skoda Octavia 1990 года рождения. Еще один пассажир был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым перелом 3-5 ребер справа.

В отношении пьяного водителя возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что yа улице Профессора Попова произошло ДТП с участием пешехода. Под колес а авто попала девушка.

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