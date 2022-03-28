Сбитая на Профессора Качалова девушка сидит посреди проезжей части

На улице Профессора Попова произошло ДТП с участием пешехода. Под колес а авто попала девушка.
Дорожный инцидент произошел в понедельник, 28 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На Профессора Качалова сбили девушку», — написал автор записи.
На опубликованных фото видно, что девушка-пешеход сидит посреди проезжей части перед автомобилем. Пострадавшую окружили двое мужчин.
Информация о состоянии пешехода не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте. Пенсионер 65 лет около 14 часов дня сбил девочек одиннадцати и тринадцати лет, когда те переходили дорогу в неположенном месте на Московском шоссе.