Сбитая на Профессора Качалова девушка сидит посреди проезжей части

ДТП произошло на улице Профессора Качалова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП произошло на улице Профессора Качалова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На улице Профессора Попова произошло ДТП с участием пешехода. Под колес а авто попала девушка.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 28 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Профессора Качалова сбили девушку», — написал автор записи.

На опубликованных фото видно, что девушка-пешеход сидит посреди проезжей части перед автомобилем. Пострадавшую окружили двое мужчин.

Информация о состоянии пешехода не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте. Пенсионер 65 лет около 14 часов дня сбил девочек одиннадцати и тринадцати лет, когда те переходили дорогу в неположенном месте на Московском шоссе.