В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте

В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте. Фото: Baltphoto

В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте. Фото: Baltphoto

В Петербурге пенсионер сбил двух школьниц, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Обе девочки попали в больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 24 марта в Московском районе. Пенсионер 65 лет около 14 часов дня сбил девочек одиннадцати и тринадцати лет, когда те переходили дорогу в неположенном месте на Московском шоссе.

В результате у двух школьниц диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и переломы различных частей тела. Девочки были госпитализированы в детскую городскую больницу № 19.

По проведенной проверке видеть не оказался в состоянии алкогольного опьянения, нарушений ДТП не имеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в 2007 году, когда девушке было всего 4 года к ней приставал неработающий мужчина 1975 года рождения. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того пострадавшая рассказала, что в прошлом году, в руки злодея попала и ее сестра.