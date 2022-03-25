В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте

В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте
В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в неположенном месте. Фото: Baltphoto

В Петербурге пенсионер сбил двух школьниц, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Обе девочки попали в больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 24 марта в Московском районе. Пенсионер 65 лет около 14 часов дня сбил девочек одиннадцати и тринадцати лет, когда те переходили дорогу в неположенном месте на Московском шоссе.

В результате у двух школьниц диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и переломы различных частей тела. Девочки были госпитализированы в детскую городскую больницу № 19.

По проведенной проверке видеть не оказался в состоянии алкогольного опьянения, нарушений ДТП не имеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в 2007 году, когда девушке было всего 4 года к ней приставал неработающий мужчина 1975 года рождения. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того пострадавшая рассказала, что в прошлом году, в руки злодея попала и ее сестра.

дети дтп московский район новости СПб тяжелое состояние


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
На месте комплекса защитных сооружений «Горская» могут возвести IT-деревню
Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ, подписанного в 90-х
В Ленобласти коронавирус подхватил еще 203 человека
Пенсионерам рассказали, какая справка может увеличить пенсию на 4 тыс. рублей
В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 25 человек
Поезда «Аллегро» перестанут ходить между Санкт-Петербургом и ...
Минздрав опроверг смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского
В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в ...